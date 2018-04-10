راسل كرو يحتفل بطلاقه ببيع "بدلة المصارع" ومقتنيات أفلامه

أخبار الآن | دبي - الإمرارت العربية المتحدة (نورا الشيخ)

فاجأ راسل كرو الحضور بظهور غير متوقع في مزاد يحمل عنوان ”فن الطلاق“ أقيم في سيدني واجتذب عشرات المشترين والمتفرجين.

واشتمل المزاد على حوالي 200 من مقتنيات كرو من بينها أزياء واكسسوارات من التي استخدمها في بعض من أشهر أفلامه مثل(جلادياتور) و(ماستر آند كوماندر) و(إل.إيه كونفيدينشيال) و(ذا إنسيدر).

وأقيم المزاد احتفالا بمرور 15 عاما على زواج كرو السابق من دانييل سبنسر وعيد ميلاد كرو الرابع والخمسين.

وغرد كرو عبر حسابه تويتر قائلا: ""في أخبار أخرى.... الأمس، 9 أبريل، تمام الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت (استراليا).. رسميا أصبحت مطلق"

بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فاقت الدرع الحديد التي ارتداها الممثل الشهير راسل كرو في دوره الفائز بجائزة أوسكار عن فيلم "جلاديايتر" كل التوقعات وبيعت بمبلغ 125 ألف دولار أسترالي (96 ألف دولار أميركي).

وبيعت العربة الرومانية بسعر 65 ألف دولار استرالي، فيما كان التقدير 10 الاف فقط،

ووصل سعر السيف الخشبي لمليون دولار أمريكي تقريباً.

وقالت دار سوذبيز للمزادات إنه تم بيع عدد من الممتلكات بأكثر من القيمة التقديرية لها بما في ذلك زوج من الأصفاد المعدنية ارتداهما الممثل الفائز بجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم (جلادياتور) والتي وصلت قيمتهما التقديرية إلى 1535 دولارا وبيعت مقابل 29974 دولارا. كما بيعت نسخة طبق الأصل من العربة التي استخدمت في نفس الفيلم الذي عرض في عام 2000 مقابل 49907 دولارات.

كما كان يوجد بين المقتنيات بعض الأشياء غير المعتادة مثل جمجمة تعود للعصر الحجري لديناصور كان يملكها قبل ذلك الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو وبيعت بمبلغ 60886 دولار

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