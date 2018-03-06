حملة "تايمز أب" حاضرة في حفل توزيع الأوسكار

أخبار الآن | لوس انجليس - أمريكا ( وكالات)

حفل توزيع جوائز الأوسكار لا يزال يشغل حديث العالم ولا تزال أصداء الحفل تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي حيث لا يزال الهاشتاغ الأكثر انتشارا عالميا .. وعن أخبار الحفل و كما وعدت في وقت سابق، خَصصت أكاديمية فنون وعلوم السينما والصور المتحركة ، وقتا لحركة "تايمز أب" المناهضة للتحرش الجنسي ، في حفل الأوسكار الـ 90، من أجل التعبير عن قضيتهن.

وظهرت على خشبة مسرح "دولبي"، الممثلات مؤسسات الحركة ، وهن آشلي جاد وسلمى حايك وأنابيلا شيورا ، واللائي قلن للمشاهدين : "في هذا العام، أفصَح كثيرون عن الحقيقة، والرحلة إلى الأمام طويلة، ولكن ظهر مسار جديد ببطء، وأضفن "إن التغييرات التي نشهدها هي التي يحركها الصوت القوي للأصوات الجديدة، والتي اتحدت مع أصواتنا لكي نقول في نهاية المطاف "تايمز أب" أو "الوقت انتهى لـ التحرش الجنسي".

ثم عَرضت الممثلات الثلاث فيلما قصيرا عن عدد من المشاهير، مثل ميرا سورفينو، ولي دانييلز، ودي ريس، وأفا دوفيرناي، وغريتا جيرويغ، وكوميل نانجياني، وهايك، وجينا دافيس، ويانس فورد، وسارة سيلفرمان، وباري جينكينز، و ليز هانا، وهم يتحدثون جميعا عن أهمية المساواة بين الجنسين.



وفي نهاية الفيلم، وجهت غريتا جيرويغ رسالة عامة للجمهور، وهي "أن يذهبوا لصنع أفلامهم الخاصة، لأن كل حكاية تستحق أن تروى"، كما أن عددا من نجوم هوليوود حرص على التعبير عن تضامنهم مع حركة "تايمز أب"، بارتداء "دبوس" يحمل شعاره.



كذلك حرصت الممثلة الأمريكية "فرانسس ماكدورماند" على التحدث عن أهمية المساواة، في خطاب قبولها لجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم "ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج ميزوري": يشرفني أن تكون معي كل هذه المرشحات في جميع الفئات في هذه القاعة الليلة، ثم تابعت: "انظروا حولكم أيتها السيدات والسادة، لأننا جميعا لدينا قصص لنرويها ومشاريع نحتاج لتمويلها..



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