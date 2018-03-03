لوحة فنية لميشيل اوباما تذهل فتاة صغيرة
أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية (وكالات)
كشف معرض الصور الوطني سميثسونيان في العاصمة الامريكية واشنطن النقاب عن المذكرات الشخصية لميشيل أوباما زوجة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما
كثيرون افترضوا أنه لن يكون هناك شيء أكثر قوة من رؤية الصور نفسها لكن اتضح أن رؤية طفل ينظر في تلك الأعمال الفنية هو أكثر قوة
وشارك مستخدم فيسبوك صورة مذهلة أخذها من فتاة سمراء شابة تحدق في الصورة الرسمية لميشيل أوباما وقد بدت عليها علامات الرهبة
ويجري تداول تلك الصورة على نطاق واسع على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الاخرى وحازت على اعجاب المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
Feeling all the feels. 😭 When I look at this picture I think back to my first field trip in elementary school to a museum. I had only seen paintings in encyclopedias up to that point in my life. There was a show up of work by painter @thebobartlett whose work still inspires me to this day. There was a painting of a black man standing in front of a house. I don't remember a lot about my childhood, but I do have a few emotional memories etched into my mind forever and seeing that painting of a man that looked like he could be my father stopped me dead in my tracks. This was my first time seeing real paintings that weren't in a book and also weren't painted in another century. I didn't realize that none of them had me in them until I saw that painting of Bo's. I knew I wanted to be an artist already, but seeing that painting made me realize that I could. What dreams may come? #representationmatters A post shared by Amy Sherald (@asherald) on Mar 2, 2018 at 8:01am PST
وشاركت شيرالد احدى الفنانات الامريكيات صورة أخرى للفتاة الشابة على إنستغرام وقالت "عندما أنظر إلى هذه الصورة أعود إلى أول رحلة ميدانية في المدرسة الابتدائية إلى متحف وكان هناك عرض للعمل من قبل الرسام بو بارتليت الذي لايزال عمله يلهمني حتى يومنا هذا "
هذا أعلنت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما في وقت سابق عن طرحها لمذكراتها الشخصية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وغردت أوباما عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بأن مذكراتها تحمل اسم "Becoming".
وقالت في بيان لها إن "الكتابة أصبحت تجربة شخصية عميقة بالنسبة لي، فقد سمح لي وللمرة الأولى، أن أتحدث بصراحة عن المسار غير المتوقع في حياتي".
"I'm also thinking of all the young people...who will see an image of someone who looks like them hanging on the wall in this great American institution. I know the impact that will have on their lives, b/c I was one of those girl." - Michelle Obama, 2/12/18
March 1: pic.twitter.com/rPcGBJUZPd — Britni Danielle (@BritniDWrites) March 2, 2018
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