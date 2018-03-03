لوحة فنية لميشيل اوباما تذهل فتاة صغيرة

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية (وكالات)

كشف معرض الصور الوطني سميثسونيان في العاصمة الامريكية واشنطن النقاب عن المذكرات الشخصية لميشيل أوباما زوجة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما

كثيرون افترضوا أنه لن يكون هناك شيء أكثر قوة من رؤية الصور نفسها لكن اتضح أن رؤية طفل ينظر في تلك الأعمال الفنية هو أكثر قوة

وشارك مستخدم فيسبوك صورة مذهلة أخذها من فتاة سمراء شابة تحدق في الصورة الرسمية لميشيل أوباما وقد بدت عليها علامات الرهبة

ويجري تداول تلك الصورة على نطاق واسع على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الاخرى وحازت على اعجاب المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وشاركت شيرالد احدى الفنانات الامريكيات صورة أخرى للفتاة الشابة على إنستغرام وقالت "عندما أنظر إلى هذه الصورة أعود إلى أول رحلة ميدانية في المدرسة الابتدائية إلى متحف وكان هناك عرض للعمل من قبل الرسام بو بارتليت الذي لايزال عمله يلهمني حتى يومنا هذا "

هذا أعلنت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما في وقت سابق عن طرحها لمذكراتها الشخصية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وغردت أوباما عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بأن مذكراتها تحمل اسم "Becoming".

وقالت في بيان لها إن "الكتابة أصبحت تجربة شخصية عميقة بالنسبة لي، فقد سمح لي وللمرة الأولى، أن أتحدث بصراحة عن المسار غير المتوقع في حياتي".

"I'm also thinking of all the young people...who will see an image of someone who looks like them hanging on the wall in this great American institution. I know the impact that will have on their lives, b/c I was one of those girl." - Michelle Obama, 2/12/18



March 1: pic.twitter.com/rPcGBJUZPd — Britni Danielle (@BritniDWrites) March 2, 2018

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