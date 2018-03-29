النجمة "بيونسيه" تتعرض لعضة موجعة.. من الفاعل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -



هل يعقل ذلك؟ أو بالأحرى هل يصدق؟ مغنية شهيرة تصرخ بعد عضة موجعة في الوجه؟ في التفاصيل كشفت الممثلة الأميركية "تيفاني هاديش" عن تعرض المغنية العالمية "بيونسيه" لحادث غريب من نوعه، عندما عضتها إحدى الفنانات المعروفات في وجهها..

في تصريحات لمجلة GQ، قالت "هاديش" إنها كانت تحضر إحدى حفلات بيونسيه وزوجها "جاي زي" خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ثم شاهدت فجأة بيونسيه تركض في هلع في اتجاه زوجها صارخة أن هناك من عضتها في وجهها..

وأضافت: "ذهبت اليها وسألتها: هل عضتك حقا؟ فأجابتني: نعم، فسألتها إن كانت ستتركها تتغلب عليها وإن كانت تريد مساعدتي، فأجابتني: تيفاني، لا تفعلي ذلك، فهي تحت تأثير المخدرات، هي ليست ثملة، بل تتعاطى المخدرات، وهي لا تقوم بذلك طوال الوقت".







عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حاول كثيرون التخمين لمعرفة من هي التي قامت بذلك، فخمن البعض أنه من الممكن أن تكون الممثلة العالمية جينيفر أنيستون وساندرا بولوك، لكن المتحث بإسمها نفى الأمر..

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