وفاة المناضلة الفلسطينية ريم البنا بعد صراعها مع المرض

أخبار الآن| برلين- ألمانيا (متابعات)

توفيت الفنانة الفلسطينية ريم البنا، ابنة مدينة الناصرة، فجر اليوم السبت، التي اشتهرت بأغانيها الوطنية المناهضة للاحتلال، بعد صراعٍ طويلٍ مع المرض.

وريم من مواليد عام 1966، اشتهرت بغنائها الملتزم، واعتُبِرت رمزا للنضال الفلسطيني، وهي ابنة الشاعرة الفلسطينية المعروفة زهيرة الصباغ.

أصيبت ريم بمرض السرطان منذ 9 سنوات، كما عانت من مرض الشلل الوتري الذي كاد يفقدها صوتها الملائكي. وأعلنت توقفها عن الغناء في عام 2016.

ونعت والدة ريم الشاعرة زهيرة الصباغ على موقعها فى "فيسبوك" ابنتها قائلة:" رحلت غزالتي البيضاء، خلعت عنها ثوب السقام، ورحلت، لكنها تركت لنا ابتسامتها، تضيء وجهها الجميل، تبدد حلكة الفراق".

بدورها نعت وزارة الثقافة الفلسطينية، الفنانة القديرة، حيث اعتبرت في بيان أن رحيلها خسارة كبيرة للثقافة الفلسطينية، "فهي الفنانة التي قدمت لفلسطين أجمل الأغنيات حتى كبر جيل فلسطيني وهو يستمع لأغنياتها التي جابت الأرض، تحمل في كلماتها ألوان علم استشهد من أجله الكثيرون، وكوفية ثوار، وأحلام آلاف الأسرى وشعب بأكمله بالتحرر والدولة".

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