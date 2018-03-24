الطيور ليست دائما مسالمة.. بجعة تخلق فوضى في الطريق العام

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة



عندما نفكر في الطيور، تتبادر إلى أذهاننا تلك المخلوقات السلمية الصغيرة، ولكن ليست كل الطيور كذلك، فمنها ما يتمتع بشراسة عالية، وقد يتسبب أحدهم في وفاة إنسان. ومنهم من يتسبب بالفوضى العارمة وحالات ذعر..

في مدينة "كالينينغراد" الروسية توقفت بجعة برية على طريق مروري، وهو ما أدى إلى شل حركة المرور لمدة قصيرة بسبب سعي السائقين والشرطة لإنقاذ الطائر من الخطر، ونجحوا أخيرا في ذلك، وفق مواقع روسية.



الجدير بالذكر، أن الطيور الخطيرة تعيش في الغابات المطيرة في غينيا الجديدة، وشمال غرب أستراليا، تزن حوالي 130 كيلو جراما، وأخطرها "طائر الشبنم الجنوبي" الذي يصل طولها إلى ستة أقدام، ولديه مخالب حادة، كما يمتلك أقوى ركلة بين الحيوانات..



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