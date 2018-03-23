"أوبرا وينفري" توجه رسالة إلى "ميسي".. وتدعوه لخوض الحرب!

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحد (فاطمة جنان)



بمناسبة الترويج لفيلمها الجديد A Wrinkle in Time، وخلال مقابلة تلفزيونية سألت الإعلامية المشهورة "أوبرا وينفري" عن نصيحة تقدمها لـ "ليونيل ميسي" قبل مونديال روسيا.

لم تتردد "وينفري"، وأجابت المذيعة: "اذهب لأعماق نفسك، وهناك ستجد القوة في داخلك. عليك أن تكون محاربا يا ميسي"، بحسب ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية..

الجدير ذكره، أن المنتخب الأرجنتين يعول على نجمها "ميسي" لتحقيق الفوز، خصوصا وأنه أخفق في نيل كأس العالم خلال النسخة السابقة في البرازيل أمام ألمانيا، ويتواجد ميسي حاليا مع منتخب بلاده في معسكر إعدادي لكأس العالم، حيث سيخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الإيطالي، وبعدها المنتخب الإسباني..

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي عن طموحاته في بطولة كأس العالم المزمع إقامتها هذا الصيف في روسيا، وأكد أن هذه البطولة ربما تكون الفرصة الأخيرة له ولزملائه لنيل لقب كبير مع "التانغو"..

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