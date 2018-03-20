تونس تقلد اللبناني مارسيل خليفة الوسام الوطني للاستحقاق

أخبار الآن | تونس - تونس - (رويتر)

قلدت تونس المؤلف الموسيقي والمغني وعازف العود اللبناني مارسيل خليفة الوسام الوطني للاستحقاق وذلك خلال احتفال أقيم يوم الاثنين في قصر قرطاج الرئاسي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الرئيس الباجي قائد السبسي قلد خليفة الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق ”تقديرا لتميزه على الساحة الفنية وإسهامه في النهوض بالأغنية العربية الملتزمة نصرة للقضايا الإنسانية العادلة“.

ويزور خليفة (67 عاما) تونس حاليا لإحياء مناسبات عدة مواكبة لاحتفالات عيد استقلال تونس الذي يوافق يوم الثلاثاء العشرين من مارس آذار.

وقال خليفة في تسجيل مصور عقب تسلمه الوسام بثته الرئاسة التونسية بصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك ”شكرا على هذا الوسام، وأهديه إلى الشعب التونسي لأنه هو الذي يستحق التكريم“.

وأضاف ”أحببت تونس منذ البداية، منذ جئت للمرة الأولى، واليوم كتبت على صفحتي أن الياسمينات الأولى التي حصلت عليها في أول رحلة بعدهن (ما أزال) أتذكرهن وبعد ريحتهن وعطرهن معشش في.. شكرا تونس“.

ويشارك خليفة في ندوة فكرية يوم الثلاثاء بعنوان (الحرية والإبداع) ينظمها اتحاد الكتاب بمحافظة القصرين الواقعة في غرب تونس.

اقرأ أيضا:

شابة مسلمة محجبة تصنع تاريخا إيجابيا في أمريكا