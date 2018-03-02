دبي أوبرا تتختم عروض "مقاتلو الشاولين" اليوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)



تختتم في دار دبي للأوبرا اليوم سلسلة العروض المسرحية لــ"مقاتلو الشاولين" وهو إنتاج مسرحي يضم حركات ورقصات مصممة بالكامل تتميز بأنها مزيج نادر من أسرار التأمل وإتقان مذهل لفنون القتال الخطرة.

ويجمع العرض 21 من رموز الكونغ فو، ويكشف تفاصيل الرحلة التي يعيشها فتى حتى يصل إلى مكانة محارب خبير عبر المثابرة والتدريب المتواصل.

وعلى مدى 16 عاماً مضت، أصبح عرض «مقاتلو شاولين» ظاهرة عالمية سحرت الجماهير في مختلف أنحاء العالم بعروضها المليئة بالإثارة والأعمال البطولية.

حيث تتضمن التوازن على رماح معدنية حادة وتحطيم ألواح الرخام بقوة جسدية خارقة، وصولاً إلى ما يعرضه المقاتلون من قدرة وإتقان على استخدام 18 نوعاً مختلفاً من الأسلحة التقليدية الخطرة، ما يجعل هذا العمل الإنتاجي الساحر تجسيدا للإبداع المسرحي والبراعة والقوة الجسدية التي تبهر الكبار والصغار.

وبهذه المناسبة، علّق جاسبر هوب، الرئيس التنفيذي لدبي أوبرا على العرض، قائلاً: «عرض مذهل يجمع بين حركات بهلوانية وقدرة جسدية خارقة وخفة حركة يجب على المرء أن يراها ليصدقها، لذا نرحب بهذا العرض الاستثنائي في دبي.» من جانبها قالت ليز كوبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة برودواي للترفيه: «نفخر بمواصلة شراكتنا مع دبي أوبرا، لتقديم أكثر عروض الكونغ فو التي شهدتها مسارح دبي إثارة على الإطلاق».

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