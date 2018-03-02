براد بيت ودي كابريو يلتقيان لأول مرة في فيلم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

اشترك نجما هوليوود ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في بطولة الفيلم الجديد للمخرج كوينتن تارانتينو، الذي تدور أحداثه في عام 1969 حول جرائم السفاح الأميركي تشارلز مانسون.

وقالت شركة "سوني بيكتشرز" منتجة الفيلم يوم الأربعاء إنه سيحمل اسم "حدث ذات مرة في هوليوود" وإن دي كابريو سيجسد دور نجم سابق لمسلسل تلفزيوني، بينما سيؤدي بيت دور الممثل البديل لهذا النجم.

وهذا أول فيلم يجمع دي كابريو وبيت معا في بطولته.

وقالت (سوني بيكتشرز) في بيان "يكافح الاثنان في هوليوود لم يعدا يعترفان بها. لكن ريك (دي كابريو) لديه جارة مشهورة جدا بالمنزل الملاصق ... شارون تيت".

وقتلت الممثلة تيت زوجة المخرج رومان بولانسكي في عام 1969 على يد أتباع مانسون أحد أخطر المجرمين في الولايات المتحدة.

وتوفي مانسون في نوفمبر 2017 عن عمر 83 عاما بينما كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.

وسيعرض الفيلم الجديد في التاسع من أغسطس 2019، أي بعد 50 عاما بالضبط على مقتل تيت وأربعة من أصدقائها طعنا أو بالرصاص.



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