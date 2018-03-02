السعودية تقر أول لائحة لتنظيم دور العرض السينمائي

أخبار الآن | الرياض - السعودية (رويترز)

أقرت السلطات في السعودية بنود أول لائحة الترخيص لدُور العرض السينمائي.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام في بيان لها إنها استـَكملت جميع الشروط لإقرار بنود لائحة الترخيص لدُور العرض السينمائي.

وتتزامن هذه الخطوة مع اطلاق شركة "سينما فوكس "، ومقرها دبي، أول عرض علني في السعودية يهدف إلى التوعية على مرض الزهايمر.

وتريد العديد من دور السينما الكبرى دخول الأسواق السعودية التي تضم أكثر من 30 مليون شخص، غالبيتهم دون سن 25 عاماً.

وفي ديسمبر/كانون الأول، وقعت الشركة الأمريكية العملاقة "إيه ام سي" للترفية مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء وتشغيل دور السينما في البلاد.

وستواجه "إي أم سي" منافسة شرسة من شركات كبيرة مثل "فوكس".

وتشير تقديرات إلى أن السعوديين ينفقون مليارات الدولارات سنوياً لمشاهدة عروض السينما وزيارة مراكز ترفيهية في الأماكن السياحية بدول مجاورة ومن بينها الإمارات.

اقرأ ايضا:

روبوت واقعي يحاكي حركات الكلب ويفتح الباب لوحده