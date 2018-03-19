... "بلاك بانثر" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية واصل فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمي "بلاك بانثر" تصدر إيرادات السينما الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي محققا 108 ملايين دولار.

... "بلاك بانثر" يواصل تصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية واصل فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمي (بلاك بانثر) تصدُر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي محققا 65.7 مليون دولار..

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