"بلاك بانثر" يواصل تصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية
أخبار الآن| لوس انجلس - الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)
واصل فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمي (بلاك بانثر) تصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الخامس على التوالي محققا 27 مليون دولار.
ويلعب دور البطولة في الفيلم تشادويك بوزمان ومايكل بي.جوردان ولوبيتا نيونجو وهو من إخراج ريان كوجلر.
وجاء في المركز الثاني فيلم الحركة والمغامرات الجديد(توم رايدر) محققا 23.5 مليون دولار.
والفيلم بطولة أليسيا فيكندر ودومينك وست ودانييل وو ومن إخراج راور أوتوج.
واحتل المركز الثالث الفيلم العائلي الجديد(آي كان أونلي إمجن) بإيرادات بلغت 17.1 مليون دولار.
والفيلم بطولة دينيس كويد وكلوريس ليتشمان ومن إخراج أندرو اروين وجون اروين.
وتراجع الفيلم الخيالي (رينكل إن تايم) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 16.6 مليون دولار .
والفيلم بطولة أوبرا وينفري وريس ويذرسبون وميندي كالينج ومن إخراج إيفا ديفورني.
وجاء في المركز الخامس فيلم الحركة والمغامرات الجديد(لاف سيمون) محققا إيرادات بلغت 11.5 مليون دولار.
والفيلم بطولة نيك روبنسون وجوش دوهامل ومن إخراج جريج بيرلانتي.
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