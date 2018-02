جورج كلوني لأمل علم الدين: أفديكي بروحي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



خلال إحدى مقابلاته الصحفية بوسائل الإعلام العالمية، أبدى النجم العالمي جورج كلوني فخره بزوجته المحامية البريطانية اللبنانية امل علم الدين. مشيرا الى انه على استعداد بفدائها بروحه



جاء ذلك خلال تقرير ظهرا خلاله في برنامج "My Next Guest Needs No Introduction"، وكان كلوني قد وصف زوجته قائلا: "هي فقط ليست نوع من الإنسان المؤثر ولكنها ايضا ام رائعة و لذلك فأنا اشعر بالفخر تجاهها".

كما شدد أن رعايته لأحد اللاجئين اليزيديين الذي يدعى حازم ديفيل ومساعدته في استكمال تعليمه في جامعة شيكاجو يعود لأمل التي كانت مهتمة بمشاكل اليزيديين بعد الدمار الذي تعرضوا اليه على ايدي تنظيم داعش الإرهابي على مدار العاميين الماضيين.



تزوج الممثل البالغ من العمر 56 عاما من محامية حقوق الإنسان امل علم الدين والدت التوأم إيلا والكسندر البالغين من العمر ثمانية أشهر في عام 2014، وقال إنه قبل ولادة أولاده، كان أهم شخص في حياته الزوجة. وتأتى تصريحات جورج بعد ان ذكرت تقارير ان الممثل قد اخذ زوجته بعيدا في رحلة على مدار 24 ساعة الى منطقة بيغ شور بكاليفورنيا دون ابنائه ليحتفلا بعيد ميلادها ال 40.

