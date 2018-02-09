أعمال رسام الكاريكاتير اللبناني بيار صادق في معرض ببيروت

أخبار الآن | بيروت - لبنان (رويترز)

افتُتح في بيروت يوم الأربعاء (7 فبراير شباط) معرض فني لمئات من أعمال فنان الكاريكاتير اللبناني الراحل بيار صادق.

ومن المقرر أن يستمر المعرض الذي جاء تحت عنوان "بيار صادق يحاكي التاريخ" أن يستمر حتى 30 أبريل نيسان.

ونُشرت أعمال صادق في صحف لبنانية وعربية بينها صحيفتا النهار والجمهورية في لبنان إضافة إلى دوريات عالمية كمجلة تايم وصحيفتي فرانس سوار وواشنطن بوست.

وامتدت فترة عمل صادق بالكاريكاتير في فترات سياسية عصيبة بلبنان بينها فترة الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما.

وبدأ عمل صادق بالكاريكاتير في أواخر خمسينيات القرن الماضي وانتهى بوفاته في 2013 عن عمر ناهز 75 عاما.

وكان صادق أول رسام كاريكاتير في لبنان تُقدم رسومه في التلفزيون في ختام نشرة الأخبار الليلية في عام 1986.

وأوضحت غادة صادق أبيلا ابنة بيار صادق أنه ترك وراءه أعمالا فنية يقدر عددها بنحو 30 ألفا بأشكال مختلفة.

وقالت "بيار ترك إرث كتير كبير بالكاريكاتير والرسومات. يعني بخلال ٥٣ سنة شغل كاريكاتير. ترك حوالي ٣٠ ألف رسمة، إن كان بالجرائد أو ع التلفزيون أو حتى ع غُلافات كتب، كتب، لوحات".

وأضافت غادة صادق أبيلا "خلّى الكاريكاتير تصير بالصفحة الأولى مع إنه هي بالصفحة الأخيرة الصفحة الأولى بالأخبار السياسية اليومية، يعني الناس بتحضر أو تشوف كاريكاتير بيار صادق وتعرف شو صار بالبلد. وأي صورة كاريكاتيرية هي رسمة مختصرة لأنه فيها أوقات كلمة أو جملة أو رسمة كانت تلخص شو صار بالبلد".

وقالت الإعلامية اللبنانية مي شدياق "أنا يعني لعقدين من الزمن كنت زميلة لبيار صادق وكنت أقدمه بآخر النشرة وأنا أقول مع بيار صادق وهو اللي أعطى الكاريكاتير، مع احترامي للجميع، ها الزخم اللي وصل له بأيامنا الحالية. يعني بيار صادق هو اللي عمل الرسوم المتحركة (بالإنجليزية) وخلّى الرسالة السياسية (بالفرنسية) يوصل من خلال قفشة صغيرة بطرف ها الريشة يا اللي كان حاملها".

وقال وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري عن رسوم بيار صادق "هو معارضة حقيقية للسلطة القائمة بأسلوب ظريف مُقرب للقلب. وبيوصل رسالة كتير قوية كتير أوقات، نحن نفتقد بهذه المناسبة، نفتقد ريشته ونفتقد صراحته ونفتقد أسلوبه البناء بالانتقاد. أملنا كل الناس يا اللي بتيجي بعد بيار صادق بالكاريكاتير تكفي ها الرسالة".

ورأى زائر للمعرض يدعى وديع إلياس أن بيار صادق واحد من الناس الذين وثّقوا تاريخ لبنان.

وأضاف إلياس "بالنسبة لي هي إلهام (بالإنجليزية)، هيك ناس هن إرث للبنان، الواحد بيتعلم منهم كتير، جاي اليوم تا أشوف كتير أشيا ما كنت أشوفها، كانت تقطع مرور الكرام. عن جد مبادرة رائعة لازم كل شخص ييجي ويتعلم من هيك أشخاص يا اللي هن وثّقوا أحداث لبنان، وكل شي قطع في لبنان بطريقة ساخرة أوقات بتوصل رسالة كتير حلو وفيها عم كتير أبعاد".

ونُشرت أعمال صادق في صحف لبنانية وعربية بينها صحيفتا النهار والجمهورية في لبنان إضافة إلى دوريات عالمية كمجلة تايم وصحيفتي فرانس سوار وواشنطن بوست.

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