إحتفاء عالمي بجولة غنائية للم شمل نجمات "سبايس غيرلز"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تجددت الآمال بانعاش فن التسعينيات بعد ان كشف مصدر في TMZ عن جولة فنية الصيف القادم للنساء الـ5 في بريطانيا تليها الولايات المتحدة.

ويوم الجمعة الماضي جرى لقاء التاريخي جمع حسناوات Spice Girls.

حيث ظهرت فتيات Spice Girls، "فيكتوريا بيكهام" و"ميلاني براون" و"إيما بونتون" و"ميلاني شيشولم" و"جيري هاليويل" يوم الجمعة الماضي سويًا في منزل "جيري" الواقع في شمال العاصمة البريطانية لندن بحضور مدير أعمالهن السابق "سيمون فولر".

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وبعد انتهاء اللقاء التاريخي، نشرت فتيات Spice Girls صورًا عبر حساباتهن الرسمية على تطبيق "إنستغرام" مرفقة بتعليقات متشابه بـ "الوقت قد حان لدراسة مشاريع مشتركة"، فهل هذا يعني عودة فرقة Spice Girls؟

وبحسب التسريبات، فإن اللقاء تم بناءًا على طلب من"ميلاني براون"، ونشرت صحيفة "ذا صن" أن "ميلاني" هي التي اقترحت أيضًا عودة الفرقة للأضواء.

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وأشارت الصحيفة ذاتها وبحسب التسريبات أن جميع فتيات Spice Girls كُن متحمسات لعودة الفرقة واسترجاع أمجاد الماضي من خلال حمل رسالة لتمكين النساء إلى الأجيال القادمة.

وبعد مرور أربعة أيام على اللقاء، قالت الفرقة في بيان أصدره مدير أعمالها "سيمون فولر": "أمضينا وقتاً رائعاً بعد الظهر في تذكّر الأوقات الاستثنائية التي أمضيناها معا"، مضيفًا: "حان الوقت لندرس الاحتمالات الجديدة ونفعل شيئاً ما معاً".

لذلك عندما علمت مصادر TMZ أن الاجتماع كان في الواقع للحديث عن جولة لم شمل البنات الصيف القادم، انفجر موقع تويتر بالتغريدات المرحبة



تأسست "سبايس غيرلز" في العام 1994، وحققت أغنيتها الأولى "وانابي" نجاحا كبيراً وباعت 85 مليون أسطوانة عبر العالم.

وانفصلت مغنيات الفرقة في العام 2000، ثم اجتمعن في جولة عالمية بين العامين 2007 و2008، ثم في حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012. وكان مقرراً أن تظهر الفرقة في حفل في العام 2016 لكن ذلك لم يتحقق.

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