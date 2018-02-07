لسبب خفي.. "كيت ميدلتون" لا تخلع معطفها في الأماكن العامة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (إندي 100)



تقي ملابس الشتاء، كالقبعات والمعاطف والقفازات، من لسعات البرد والأمطار. لكن، عند ارتداء هذه الأزياء، يجدر التقيد بالأصول المتعارف عليها، فخلع المعطف فور الدخول إلى المكان المقصود، مع إعطائه للموظف لتعليقه، أو وضعه على الكرسي الفارغ، أو تعليقه على الكرسي وراء الظهر، يعتبر من البديهيات في جل المجتمعات..

لكن الأميرة "كيت ميدلتون" دوقة "كامبردج" وزوجة الأمير "ويليام"، لا تفعل هذا وفقا لقواعد البروتوكول الملكي، فحسب موقع «إندي 100»، فقد ظهرت الأميرة البريطانية في مناسبات اجتماعية كثيرة في الآونة الأخيرة مرتدية معطفها حتى في داخل مختلف القاعات، وفي زيارتها الأخيرة لمدرسة هارتفيغ نيسن، بدت "ميدلتون" أنها الشخص الوحيد في الصور الذي يرتدي معطفا، مما لفت الأنظار إليها بقوة..

فمن الأكيد أن ميدلتون تعرف برتوكول الأماكن العامة جيدا، لكن هناك سبب وراء تمسكها بالمعطف، ويرجع بالأساس إلى التزامها بالآداب الملكية الخاصة بعدم خلع الملابس في الأماكن العامة ويشمل ذلك المعطف. وينص البروتوكول الملكي على أن تلتزم نساء العائلة المالكة بمن فيهم الملكة إليزابيث الثانية وكيت ميدلتون وميغان ماركل، بإزالة المعاطف فقط في حالة عدم وجود كاميرات في المكان الذي يتواجدن فيه.

وربما ليست هذه هي القاعدة الوحيدة الغريبة التي تلتزم بها سيدات العائلة الملكية بشكل يومي، فمن غير المسموح بوضع طلاء أظافر لامع وفاقع اللون، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتداء الجواهر الملكية عند الزواج من أحد أفراد العائلة المالكة.

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