فيلا "عادل إمام" تتعرض لحريق.. والزعيم يطمئن جمهوره

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (اليوم السابع)



في منطقة كرداسة جنوب العاصمة المصرية القاهرة نشب حريق بسور فيلا الفنان المصري "عادل إمام"، وتلقت أجهزة الأمن المصرية بلاغا بنشوب حريق في سور فيلا الفنان الكوميدي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية حيث تبين أن النيران اندلعت بجوار سور الفيلا، وتم إخمادها قبل أن تمتد لداخل فيلا الفنان المصري.

وتبين من الفحص أن النيران اندلعت من سلك الكهرباء خارج الفيلا، وتمت السيطرة عليه وإخماده قبل أن يمتد إلى الفيلا. وقال مصدر أمني إن الحادث لم يسفر عن حدوث أي تلفيات، مؤكدا أن الفنان بخير، ولم يتهم لحد الآن أحدا بالتسبب في الحريق، وفق موقع اليوم السابع..

وأثار الفنان عادل إمام القلق لدى جمهوره في اللحظات الأخيرة بسبب إعلان أجهزة الحماية المدنية عن تلقيها بلاغ بوجود حريق في فيلا الفنان، وطمأن عادل جمهوره في تصريحات صحفية مؤكدا أنه بخير، وأنه كان خارج المنزل وقت إندلاع الحريق..





الجدير بالذكر أن الفنان يواصل تصوير مسلسله الجديد "عوالم خفية" بعد انتهاء السيناريو والاقتراب من تصوير عدد من المشاهد من أجل الانتهاء منها قبل بداية شهر رمضان..

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