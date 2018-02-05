سعوديون يطالبون بعودة الثنائي المميز القصبي والسدحان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

طالب عدد كبير من الفنانين والمغردين بالسعي من أجل عقد مصالحة بين الفنانين النجمين السعوديين ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

وعبر هؤلاء عن أمنيتهم عبر التفاعل مع وسم أطلق خصيصًا لأجل ذلك تحت عنوان “#اشتقنا_للقصبي_والسدحان” واستذكر المعلقون على الوسم أيام تألق الثنائي معًا في مسلسل “#طاش_ما_طاش”.

وتمنى المشاركون بالوسم أن يقبل رمضان ويحمل معه عمل بين الثنائي الأفضل من وجهة نظرهم.

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