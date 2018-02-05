جميلات وثريات.. إكتشف أكثر النساء نفوذا على الإنستغرام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



هن مثيرات للجدل، مشهورات وغنيات جدا، تمكن من جني ثروات طائلة، معظمهن مغنيات، ممثلات أو مذيعات.. لكنهن في جميع الحالات هن مؤثرات في نساء العالم، في هذا الصدد، أعلنت شركة "RelishMix" البريطانية أسماء 8 نساء سيطرن على المراكز الأولى، في قائمة المشاهير الأكثر تأثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا موقع "إنستغرام"..

1 - سيلينا غوميز:

تُعتبر المغنيّة الأمريكية سيلينا غوميزSelena Gomez من أكثر المشاهير متابعةً على موقع "انستقرام" بأكثر من 120 مليون متابع.

2- أريانا غراندي

المرتبة الثانية في قائمة المشاهير الاكثر متابعة على انستغرام

3- بيونسي

بيونسيه في المركز الرابع بـ108 مليون متابعاً على انستقرام

4- مايلي سايرس

تتوفر صفحة هذه المغنية الشابة المعروفة بجرأتها على 74 مليون متابع

5- جنيفر لوبيز:

تتوفر المغنية والممثلة اللاثينية المحبوبة على حوالي 72 مليون متابع عبر العالم، وقد عرفت بتأثيرها القوي

على النساء خصوصا اللاثينيات

6- ريهانا

تحاول هذه المغنية كسب العديد من المتابعين عبر العالم، لكن لحد الآن وصل متابعيها تقريبا 60 مليون متابع

7- إلين دي غينيرس:

الممثلة والمذيعة المتألقة والتي تبلغ ثروتها تقريبا أكثر من 250 مليون دولار، حصلت على أكثر من 50 مليون متابع

8- ليدي غاغا

هذه المغنية غريبة الأطوار لم تتربع قائمة مشاهير الإنستغرام، لكنها حظيت بمتابعة 27 مليون متابع..



إليك تصنيف هؤلاء النساء عالما بحسب الأرقام وسط قائمة من المشاهير:









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