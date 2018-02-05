إليك أجمل الإستعراضات في "Super Bowl" على الإطلاق (فيديو)

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تعتبر "Super bowl" أي المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية، التي تقام في بداية شهر فبراير بين الفريق الفائز من تصفيات AFC والفريق الفائز من تصفيات NFC، والتي تلعب في أول أحد من شهر فبراير/ شباط، من أكثر المباريات أهمية في أمريكا، وأقيمت أول مباراة (سوبر بول) سنة 1967، أما الفائز فيها فيحصل على بطولة الدوري والكأس التي تسمى "السوبربول" أو كأس "فينس لمباردي".. وهو من أشهر المدربين في هذه الرياضة.

من جهة أخرى، خلال هذه المناسبة يتنافس النجوم المشاركين سنويا خلال تقديمهم استعراضات غنائية راقصة بالـHalftime فى "Super Bowl" سنويا، حتى يصبح كل منهم محط تركيز وسائل الإعلام من شتى أنحاء العالم، واليوم نستعرض أجمل استعراضات الـ"Super Bowl " على مر السنين.

مؤخرا، تصدرت قائمة أفضل العروض ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الذى أذهل العالم باستعراضاته فى الـHalftime بـ " Super Bowl " عام 1993، وهو الاستعراض الذي مازال حتى الآن يصنف بالقوي والأكثر إبداعا. ودخل قائمة أفضل استعراضات الـ"Super Bowl " على مر السنين العرض الذي جمع النجم العالمي جاستين تيمبرليك والنجمة جانيت جاكسون عام 2004، وكان يحظى بنسبة مشاهدة عالية.

أيضا دخل ضمن القائمة عرض النجمة العالمية بيونسيه، التي أبدعت فى تقديمه عام 2013، والذى تحول لواحد من أهم وأجمل عروض الـHalftime بـ " Super Bowl "، وضمت قائمة أفضل العروض كل من عرض النجم الأمريكى بروس سبرينجستين عام 2009، أيضا الاستعراض الممتع الذى قدمه برنس عام 2007..

يذكر أن الـ " Super Bowl " هى المباراة النهائية فى دوري كرة القدم الأمريكية وعادة تقام فى أول يوم أحد بشهر فبراير بين الفريق الفائز من تصفيات AFC والفريق الفائز من تصفيات NFC، وأول مباراة سوبر بول اقيمت سنة 1967.



إليك أقوى العروض على الإطلاق:









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