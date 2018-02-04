تحت شعار "سلامة قلبك".. فنانون ومشاهير يدعمون إليسا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

وبعد الحادث عبرَ عدد من الفنانين ومشاهير الوسط الفنى عن قلقهم الشديد على إليسا، وغردَ عددٌ كبير من الفنانين بكلماتٍ رقيقة، للتعبيرِ عن أمنياتهم الشديدة، لتعافي إليسا سريعًا، ومطمئنينَ على حالتها الصحية، ولدعمها بعد تعرضها للإغماءِ على المسرح.



وغردت النجمة التونسية هند صبرى، للاطمئنانِ على صحةِ إليسا، قائلة :"ألف الحمد الله على سلامتك"، فيما قالت الفنانة اللبنانية نادين نجيم : "سلامة قلبك إليسا ألف الحمدالله على السلامة ما بتستاهلى إلا كل خير".

و كغيرها من الفنانين الكثر الذي وجهوا رسائل الإطمئنان للفنانة اللبنانية ​إليسا​ .

علّقت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ على تويتر قائلةً:"إليسا أتمنى أنك تشعرين بتحسن اليوم".

فيما غردت الفنانة أحلام: "تعافي قريبا، الله يباركك يا إليسا.

وغرد عاصى الحلانى، بصورة مع إليسا، وعلق عليها قائلًا: "سلامة قلبك إليسا الغالية".

وقالت نانسى عجرم: "سلامتك يا إليسا، أنا أشعر بالسوء لك، لكن أنا واثقة بأنك قوية، وأنك ستتعافين بسرعة".

وفي المقابل عبرت إليسا عن امتنانها لجميع من غرد من أجلها على توتير وقالت بأن حملة التضامن معها وقراءتها للتعليقات المتعاطفة معها سرعت من شفائها.

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