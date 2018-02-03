وفاة الموسيقار السعودي سراج عمر بعد معاناة مع المرض

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (وكالات)

توفي الجمعة الفنان السعودي سراج عمر بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما، والذي كان يعد من صناع الأغنية السعودية وممن ساهموا في بناء القاعدة الأساسية للفن السعودي ونقلوا الأغنية عربيا.

وكان سراج عمر عضوا مؤسسا في اتحاد الفنانين العرب وعضو جمعية المؤلفين والملحنين في باريس وعضوا في المجمع العربي للموسيقى، وقدم للساحة الفنية أعمالا خالدة مع كبار نجوم الأغنية العربية منهم طلال مداح ومحمد عبده وعبادي الجوهر وعبد المجيد عبد الله وسميرة سعيد وعلي عبد الكريم وابتسام لطفي.

ومن أهم أعمال سراج عمر «مقادير» و«ما تقول لنا صاحب» و«أغراب» و«أنادي» و«الموعد الثاني» و«الله يرد خطاك» وتلك الأعمال غناها الراحل طلال مداح.

و«ومرتني الدنيا» و«يا حبيبي انستنا» و«حدثينا يا روابي نجد» مع الفنان محمد عبده، فيما قدم مع الفنان عبد المجيد عبد الله واحدة من روائعه وهي أغنيه «تخيل» كتبها الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن حيث شكل ثنائيا جميلا بينه وبين الأمير بدر وقدما سويا أهم الأعمال السعودية.

والمعروف أن سراج عمر طور النشيد الوطني السعودي وأعاد توزيعه بالآلات النحاسية العسكرية، ودخل عالم الفن في الستينات الميلادية ويعتبر من أهم وأكبر الموسيقيين السعوديين.



إقرأ أيضاً:

هل انتحر النجم "مارك سيلينغ" وهل دفعته لذلك تهمة التحرش؟

4 مشاهير.. مثلوا إعلانات للسجائر وماتوا بالسرطان (صور)