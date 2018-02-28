تسليم جثمان النجمة "كابور" لذويها بعد غرقها في حمامها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فقدت بوليوود الممثلة القديرة "كابور" واسمها الأصلي، شري أما يانغر أيابان، والتي خطت خطواتها الأولى في مجال السينما في نهاية الستينيات وعمرها لا يتجاوز الـ 4 سنوات.

عائلة النجمة البوليوودية اعلنت الأحد وفاتها في دبي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "برس تراست أوف إينديا" (بي تي آي).

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وكانت شرطة دبي أعلنت، الاثنين، أن تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة جاءت نتيجة لغرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي.

وأضاف نقلا عن النيابة العامة أن "قرار الإفراج عن الجثمان جاء بعد إتمام كافة التحقيقات والأمور الإجرائية المتبعة في مثل تلك الحوادث، للوقوف على كافة ملابساتها وضمان تحقيق العدالة في إطار القانون".

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على حسابه في تويتر: "قررت النيابة العامة لإمارة دبي تسليم جثمان الممثلة الهندية سريديفي كابور إلى ذويها اليوم (الثلاثاء) وذلك عقب انتهاء التحقيقات المتعلقة بحادث وفاتها وإغلاق ملف الحادث".

النجمة الهندية مثلت عشرات الأفلام من بينها "شاندني" و "مستر إينديا" و"موالي".

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