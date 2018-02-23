فيلم أمريكي مرشح لأوسكار يواجه دعوى سرقة أدبية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

واجه فيلم ذي شيب أوف ووتر» المرشح لجائزة أوسكار أحسن فيلم لهذا العام دعوى قضائية تتهم صناعه بالسرقة الأدبية، وتقول إن حبكته الخيالية عن علاقة رومانسية بين عاملة نظافة وكائن بحري غريب مقتبسة من مسرحية أميركية.

وتزعم الدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة اتحادية في لوس انجليس أن «مخرج الفيلم جييرمو ديل تورو والمنتج دانيال كروس وشركة التوزيع فوكس سيرشلايت سرقوا القصة والعناصر والشخصيات والمواضيع من مسرحية للكاتب الراحل بول زيندل صدرت العام 1969».

وحصل الفيلم على 13 ترشيحاً لجوائز الأوسكار التي ستوزع في حفل أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية يوم الرابع من آذار (مارس)، منها ترشيحات لجائزتي أحسن فيلم وأحسن إخراج.

وأوردت الدعوى التي رفعها ديفيد ابن زيندل أكثر من 60 وجهاً للشبه بين مسرحية «لت مي هير يو ويسبر» وفيلم «ذي شيب أوف ووتر». ومنها القصة الأساسية في الفيلم والمسرحية التي تحكي عن عاملة نظافة وحيدة تعمل في معمل أثناء الحرب الباردة وتقيم علاقة عاطفية مع كائن بحري أسير وتضع خطة لتحريره.

وفي مسرحية زيندل كان الكائن البحري سمكة دولفين، لكن في الفيلم هو نصف رجل ونصف كائن بحري. وتقول الدعوى إنه على رغم أوجه الشبه الواضحة بين المسرحية والفيلم، فإن المتهمين لم يكترثوا بطلب موافقة صاحب القصة أو احترام حقوقه الأدبية أو حتى الإشارة إليه.

وتقول «فوكس سيرشلايت» إن هذه المزاعم «لا أساس لها من الصحة على الإطلاق». وأضافت في بيان إن الدعوى «تتزامن عن قصد في ما يبدو مع تصويت الأكاديمية من أجل الضغط على للتوصل إلى تسوية سريعة، لكننا سندافع عن أنفسنا بقوة».

وحصل الفيلم بالفعل على جائزة «غولدن غلوب» (الكرة الذهبية) لأحسن فيلم وعلى العديد من الجوائز الأخرى من جمعيات نقاد في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

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