"بلاك بانثر" بصدد تحقيق إيرادات قياسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د ب ا)



أظهرت تقديرات يوم الاثنين أن فيلم (بلاك بانثر) من إنتاج شركتي ديزني ومارفل يتجه نحو تحقيق إيرادات قيمتها 235 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تزامنت مع عيد الرؤساء الأمريكي مع عرضه في 4020 دار عرض في أمريكا الشمالية.

وفاق فيلم بلاك بانثر وهو من بطولة تشادويك بوزمان وإخراج ريان كوجلر كل التوقعات الأساسية في أقل من شهر حيث كان المتوقع أن يحقق الفيلم، الذي بلغت ميزانيته 200 مليون دولار، ما بين 100 و120 مليون دولار عندما ظهرت التقديرات الأولى اواخر الشهر الماضي.

ومنذ ذلك الحين لم يعد الفيلم مجرد مشروع ناجح فحسب بل أصبح حدثا ينبغي رؤيته فيما يقترب من تحطيم أرقام قياسية. وبلغت إيرادات عرض الفيلم التمهيدي يوم الخميس 25.2 مليون دولار وهي أكبر إيرادات لعرض تمهيدي ليلة الخميس خلال شهر فبراير شباط وثاني أكبر إيرادات عرض تمهيدي لفيلم من شركة مارفل.واستمر الفيلم في تحطيم التوقعات منذ ذلك الحين.



وقدرت ديزني يوم الأحد أن يحقق الفيلم إيرادات قدرها 218 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع ثم عدلت هذا الرقم بالزيادة صباح الاثنين بواقع 17 مليون دولار. وبلغت إيرادات الفيلم يوم الأحد 60.1 مليون دولار وهي ثاني أفضل إيرادات ليوم الأحد في تاريخ الصناعة وبفارق طفيف عن فيلم (ذا فورس أويكنز) من سلسلة أفلام حرب النجوم الذي بلغت إيراداته خلال يوم أحد 60.6 مليون دولار.

ومع إغلاق 73 في المئة من المدارس انخفضت إيرادات الفيلم بنسبة 45 في المئة عن يوم الأحد لتصل إيراداته يوم الاثنين إلى 33 مليون دولار لتبلغ الإيرادات 235 مليون دولار على مدى الأيام الأربعة الأولى من عرضه.

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