فيديو جديد لـ"شيرين" يثير الجدل.. ركلت رجل أمن بالسويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



كعادتها المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب تعود لإثارة الجدل، وهذه المرة كانت في حفلها الذى أقيم فى السويد ضمن جولة غنائية شارك فيها أيضا تامرحسني.

إقرأ أيضا: شيرين لم تتعافى بعد من "بلهارسيا النيل" والمحكمة بانتظارها

بعدما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهرت فيه شيرين وهي تحاول تلبية رغبة فتاة أرادت الصعود الى المسرح للقائها، والتقاط صورة تذكارية معها، وكانت الفتاة توثق مايحدث معها عن طريق الفيديو، الا انه وحين وصولها للمسرح، اعترض طريقها رجل أمن، ومنعها من الوصول الى نجمتها المفضلة.

هذا الامر لفت نظر النجمة شيرين، فاندفعت بشكل عفوي للقاء الفتاة، وما كان منها الا ان قامت بركل رجل الأمن وإبعاده بيدها، لتحتضن بعدها الفتاة، حيث قامت هذه الاخيرة بالتقاط صورة تذكارية معها، ولشدة اعجابها بشيرين قامت بتقبيلها.

مقطع الفيديو هذا وفور انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، حقق نسب مشاهدة عالية، وانقسم جمهور شيرين حوله بين مؤيد ومعارض، اذ وصف المعارضون التصرف بالـ"طائش"، فيما اعتبر المؤيدون انها تقف في صف جمهورها دائما وتمنع أي شخص من اعتراض طريقهم اليها.

للمزيد:

إحتفاء عالمي بجولة غنائية للم شمل نجمات "سبايس غيرلز"