أمازون تختار "جنيفر سالكي" خلفا لـروي برايس المتهم بالتحرش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكدت شركة «أمازون» عملاق الإنترنت يوم (الجمعة) أن جنيفر سالكي المديرة التنفيذية السابقة لشركة «إن بي سي»، ستتولى رئاسة شركة «أمازون ستوديوز»، وقالت سالكى فى بيان: «أنا متحمسة بشكل لا يصدق بشأن مستقبلي في استوديوهات أمازون.. في فترة العمل القصيرة نسبياً للاستوديوهات، ابتكروا وخلقوا شخصيات لا تزال جزءً لا يمحى من ثقافة البوب».

وتتولى سالكي المنصب بعد استقالة روي برايس الرئيس السابق لقسم تطوير التليفزيون والسينما في أمازون، في أكتوبر (تشرين الأول) عقب مزاعم التحرش، ووجهت إلى برايس اتهامات بالتحرش والإدلاء بتصريحات بذيئة من قبل منتجة في مقال نشرته صحيفة «هوليوود ريبورتر».

وكانت سالكي رئيسة قسم الترفيه في شركة «إن بي سي» منذ عام 2011، حيث كانت القوة الدافعة وراء عدد من المسلسلات الناجحة، واستقال روي برايس من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Amazon، في اعقاب اتهامات التحرش الجنسي الموجهة له.

اتت هذه الاستقالة بعد أيام قليلة من ادعاءات المنتجة الأمريكية إيسا ديك هاكيت بتحرش روي برايس بها، وفي حوارها مع مجلة The Hollywood Reporter، صرحت هاكيت بأن المنتج الأمريكي دعاها لحفلة فريق عمل Amazon في سان دييجو وفي الطريق حاول التحرش بها بسيارته، وفي الحفل أخذ يهمس لها بأشياء غير لائقة.

وأضافت: "حاولت أن أوضح له أنني غير مهتمة، وصارحته بمثليتي الجنسية وأن لدي زوجة وأبناء"، وأشارت المنتجة الأمريكية إلى أنها أبلغت المديرين التنفيذيين لشركة Amazon، بهذه الواقعة ولكن لم يتم اخبارها بنتيجة التحقيقات، وجاء تعليق شركة Amazon على الأمر" نحن نأخذ أي شكوك حول سلوك موظفينا على محمل الجد، ونشجع الأشخاص على اثارة أي مخاوف، وبالطبع نجعل لها أولوية في التحقيق ومعالجتها مع الأشخاص المعنية".

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