ملكة جمال الهند تتألق فى نهائيات مسابقة ملكة جمال العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يترقب الكثيرون النسخة الأخيرة من مسابقة ملكة جمال العالم 2018 في سانيا، الصين، حيث ستقوم ملكة جمال العالم عام 2017 مانوشي تشيلار بتتويج الفائزة هذا العام، هل سيكون ملكة جمال الهند انكوريثي فاس ، التي وصلت إلى القائمة النهائية كأفضل 30 متسابقة ؟

انوكريثي التي تبلغ من العام 20 عاماً، توجت بلقب ملكة جمال الهند يونيو الماضي، و حققت حلمها بالمشاركة في المسابقة النهائية لملكة جمال العالم، فيما فازت بإحدى المسابقات الفرعية خلال منافسات اللقب الحالية مما ساعدها للوصول لقائمة أفضل 30 متسابقة للتصفيات النهائية، إلى جانب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ونيبال.

وتبدأ نهائيات مسابقة ملكة جمال العالم 2018 يوم 8 ديسمبر، حيث يتنافس 118 متسابقة من جميع أنحاء العالم .

وتتميز أنوكريثي بإطلالاتها المميزة البعيدة عن النمطية و التي تختلف نسبياً عن باقي المتنافسات، حيث تستعرض أساليب الموضة المختلفة مع جمهورها خلال حسابها علي موقع إنستغرام.

وكان أسلوب أنوكريثي منذ بدء المنافسات، نظرًا لأنها غالبًا ما تستخدم ألواناً غير تقليدية، لكنها استندت أيضا إلى الأساسيات والحد الأدنى من الكلاسيكيات، بما في ذلك الجينز المقطر والقمصان الكبيرة الحجم ، مع إضافة لمسة شخصية لها بواسطة الإكسسوارات.

خلال المنافسات، نجحت انوكريثي فى لفت الإنتباه وكسب الإشادة الكاملة لأناقتها وإتباعها لأساليب الموضة الجذابة، وهذه بعض الامثلة :

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