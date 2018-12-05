تعرف على نجمات الغناء الـ10 الأعلى أجراً عالمياً لعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فوربس)

في هذا الوقت من كل عام، يترقب عشاق الغناء القائمة السنوية التي تصدرها مجلة فوربس والتي تكشف مراكز أشهر المغنين حسب الأجر الذي يتقاضونه.. وهذا العام ليس استثناءاً فقد أًصدرت فوربس قائمتها لنجمات الغناء الأعلى أجراً في العالم لعام 2018، نرصدها لك بالأرقام..



1. كاتي بيري

مجمل ما تقاضته من أجر عن عام 2018 يساوي 83 مليون دولار بمعدل مليون دولار عن كل ظهور في حفل لها.

2. تايلور سويفت

مجمل ما تقاضته من أجر عن عام 2018 يساوي 80 مليون دولار، برغم أن التوقعات كانت تنصب عليها لتكون الأعلى أجراً لهذا العام إلا أن قمة نجاح حفلاتها كان في يونيو ويوليو فحسب.

3.بيونسيه

مجمل ما تقاضته من أجر عن عام 2018 يساوي 60 مليون دولار، ساهم في نجاحها الألبوم المشترك الذي أصدرته مع زوجها جيه-زي.

4. بينك

مجمل ما تقاضته من أجر عن عام 2018 يساوي 52 مليون دولار، حلت في مرتبة متقدمة رغم أنها لم تصدر ألبوماً في 2018، لكن أرباحها كانت نتاج جولة فنية ناجحة.

5. ليدي غاغا

مجمل ما تقاضته من أجر عن عام 2018 يساوي 50 مليون دولار، ساهم في نجاحها هذا العام قيامها ببطولة أول أفلامها AStarIsBorn والذي حقق نجاحاً مدوياً.

6.جينيفر لوبيز

مجمل ما تقاضته من أجر عن عام 2018 يساوي 47 مليون دولار، الفنانة التي بدأت مسيرتها الفنية منذ أكثر من 20 عاماً لا تزال تفرض سيطرتها على الساحة الفنية، وتباع تذاكر حفلاتها كاملة.

7. ريانا

مجمل ما تقاضته من أجر عن عام 2018 يساوي 37.5 مليون دولار، وبرغم أنها لم تقم بجولات غنائية منذ عام 2016، إلا أنها أصبحت الوجه الإعلامي الممثل للعديد من الماركات العالمية، وظهورها في أفلام مثل Ocean8 ساهم في دخولها للقائمة.

8. هيلين فيشر

مجمل ما تقاضته من أجر عن عام 2018 يساوي 32 مليون دولار، هيلين فيشر هي نجمة من نجوم الغناء في ألمانيا، ويعتبر دخولها في هذه القائمة منجزاً كبيراً للفن الألماني حيث إن صناعة الترفيه الأمريكية تسيطر على القائمة بالعادة.

9.سيلين ديون

مجمل ما تقاضته من أجر عن عام 2018 يساوي 31 مليون دولار، وبرغم أنها مقلّة في أعمالها وحفلاتها، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمكانة خاصة عند معجبيها.

10. بريتني سبيرز

مجمل ما تقاضته من أجر عن عام 2018 يساوي 30 مليون دولار، وجودها في القائمة إنجاز بالنسبة لمجمل أعمالها هذا العام.. والتي كان أبرزها حصولها على عرضها الخاص في فيغاس، والذي اعتُبرت فيه من الأعلى أجراً ضمن العروض الترفيهية بالولاية.

وأثبتت المطربة الأمريكية التي لا تقف عند أي نجاح أنها تعمل بجد لتظل ضمن النخبة وهي بذلك تنتقل من المرتبة التاسعة العام الماضي، إلى تصدر تلك القائمة خلال العام الجاري، وذلك بفضل جولتها الموسيقية “Witness The Tour إضافة إلى مشاركتها حكماً في برنامج American Idol reboot .

اقرأ أيضاً :

200 مليون دولار قيمة عقد تايلور سويفت الجديد

أنجلينا جولي وبراد بيت يتفقان بشأن حضانة أولادهما