بالفيديو | شاهد كيف أوقف حسين الجسمي حفلته ليهدئ طفلة تبكي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

‏خطفت طفلة بكت في الحفل قلب الجسمي أثناء غنائه، فما كان منه إلاّ أن أوقف الحفل وعزف لها على آلة البيانو أغنية للأطفال لتنويمها. ‏

وقدم الجسمي سهرة غنائية لجمهوره في "دبي أوبرا"،في حفل اختتم فيه حفلاته الغنائية لعام 2018 .

و على المسرح خاطب حسين الجسمي جماهيره : "أعيش معكم اليوم أجمل لحظات السعادة والفرح، والفخر، والنجاح، والامتنان، شكراً لوجودكم في قلبي، وشكراً لوجودكم في دبي أوبرا".





وتنقل الجسمي خلال الحفل، بين مجموعة كبيرة من أغنياته برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، وعزف خاص منفرد للجسمي على آلة البيانو، قدم بها أغنية "أنا لها شمس" من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وأغنية "نصف الفراق" أشعار الأمير عبد الرحمن بن مساعد.



هذا وحملت الفواصل بين الأغنيات والوقفات الاستعدادية بين أغنية وأخرى، مزحات عدّة بين الجسمي والجمهور.

مصدر الصور : @7sainaljassmi

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