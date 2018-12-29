ماجدة الرومي تتألق في "شتاء طنطورة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تألقت الفنانة ماجدة الرومي في حفلها الأول في السعودية على مسرح مهرجان "شتاء طنطورة"، وتكلل الحفل بالنجاح وسط احتفاء كبير من الجمهور السعودي بالفنانة اللبنانية الكبيرة.



وتميزت حفلة الرومي بحضور وفد لبناني كبير ضم سياسيين وفنانين معروفين بدعوة رسمية من السفارة السعودية في بيروت، وبينهم الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان والفنانة نجوى كرم وزملائها راغب علامة ووليد توفيق والفنانة نادين نجيم.

وعلى مسرح الفعاليات الفنية لمهرجان "شتاء طنطورة"، وقفت الفنانة الرومي لأول مرة أمام جمهورها السعودي، لتغني أشهر أغانيها أمامهم، وقد بدت هي وفرقتها الموسيقية مرتبكين بسبب هيبة الجمهور على حد وصفها.

وتقام النسخة الأولى من مهرجان "شتاء طنطورة" في منطقة العلا التاريخية المشهورة بأبنيتها الصخرية، وتمتد فعاليات المهرجان بين الـ20 من كانون الأول/ديسمبر، وحتى الـ9 من شباط/فبراير المقبل، متضمنًا فعاليات فنية وثقافية وسياحية وتراثية وتجارية متنوعة.

وستقام الحفلات الفنية في نهاية كل أسبوع، ومن المقرر أن يشارك فيها أيضًا عازف البيانو المعروف رينو كابوسون والموسيقار، وعازف البيانو المصري الشهير عمر خيرت، وعازف البيانو الصيني لانج لانج، ومغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، والموسيقار العالمي ياني.





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