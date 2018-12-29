رحلة في عالم الأسطورة شارلي شابلن

أخبار الآن| كورسيير سور فيفي - سويسرا (رويترز)

تزامنا مع الاحتفالات بالعام الجديد، يَفتح متحف ملك الكوميديا الصامتة شارلي شابلن ابوابه للزوار و يَعدُهُم بمغامرة استثنائية عبر الزمن وعبر عالم السينما السحري.

المتحف الموجود في سويسرا يمكن للزائر من خلاله أن يكتشف الفنان من أصوله المتواضعة في لندن وصولاً إلى الحقبة الهوليوودية.

لمس تشارلي شابلن الإنجليزي المولد قلوب ملايين من المعجبين والآن يمكن زيارة المنزل السويسري السابق الخاص بفنان الأفلام الصامتة الذي تحول إلى متحف مؤخرا.

وافتتح هذا المتحف المسمى "The Chaplin's World museum" تزامناً مع إحياء الذكرى السنوية السابعة والعشرين بعد المائة لولادة الفنان (1889 – 1977)، وقادت مبادرة انشاء المتحف مجموعة متاحف جريفان التى أعطت للمتحف اسم "عالم شابلن بعيون جريفان" تزامناً مع إحياء الذكرى الـ127 على ولادته.

ويقع المتحف فى المنطقة التى عاش فيها شابلن مع زوجته وأطفالهما الثمانية، يتألف من قسمين، أولهما الدار التى تم ترميمها وعاش فيها الفنان، بينما الثانى المقام فى مبنى منفصل جاء على شكل أستوديو هوليوودى حيث سيتاح للزائر استكشاف عالم شابلن.

يتألف متحف «عالم شابلن» من المنزل السابق للفنان وستوديو وحديقة تبلغ مساحتها نحو عشرة أفدنة على طول بحيرة جنيف في سويسرا.

يعد المتحف «بمغامرة استثنائية عبر الزمن وعبر عالم السينما السحري».

الاستوديو هو شهادة على مسيرة شابلن السينمائية ويضم نسخة طبق الأصل لموقع تصوير فيلم «ذا غولد راش». وكذلك الماكينة المستخدمة في فيلم الأزمنة الحديثة «مودرن تايمز» وديكور فيلم «السيرك». وهناك أيضًا مقاطع سينمائية من أشهر أعماله الناطقة «الديكتاتور العظيم».

ويضم المتحف أيضًا تماثيل شمع لشابلن والكثير من أصدقائه المشهورين مثل ألبرت آينشتاين ووينستون تشرشل.

ويمكن أن يرى الزوار أيضًا غرفة النوم التي توفي فيها شابلن وهو في الثمانية والثمانين من العمر في 25 ديسمبر (كانون الأول) 1977 كما أن مكتبته وغرفة الطعام جزء من المتحف. ولد شابلن في لندن في 16 أبريل (نيسان) 1889. وتحول من المسرح إلى السينما وأصبح نجما عالميا في الولايات المتحدة.

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