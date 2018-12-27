ميسي يشارك جمهوره فرحته بصورة أشعلت مواقع التواصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ميسي أكثر من مجرد لاعب كرة قدم شهير، هو نجم عالمي لديه ملايين المعجبين ومثلهم ممن حلت بينه وبينهم خصومة كروية، ويغلب الظن بأنهم من عشاق منافسه اللدود الدون رونالدو.

وقد أشعل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، التعليقات بعد نشره لصورة تجمعه بزوجته أنتونيلا وهي ترتدي مايوه بكيني في أحد حمامات السباحة بمدينة روساريو مسقط رأسه. ونشر ميسي الصورة على صفحته الرسمية بالانستغرام دون أي تعليق، وقد لاقت الصورة الكثير من الإعجاب، والتعليقات المتباينة.

كما استعرض أسطورة برشلونة وشمه الجديد على قدمه اليسرى وظهر في الوشم صورة كرة قدم ورقم قميصه مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين 10. واستغل ميسي، مهاجم البرسا، هذه الفترة للاحتفال في مسقط رأسه بأعياد الميلاد ورأس السنة برفقة عائلته وأصدقائه.

ولم تكن هذه الصورة الأولى التي ينشرها الأرجنتيني خلال الاحتفال بأعياد الميلاد بصحبة أسرته، حيث ظهر البرغوث في صورة رفقة زوجته وأبنائه، مرتدين من خلالها ملابس الاحتفال بأعياد الميلاد.

وتزوج ميسي من صديقته أنتونيلا روكوزو العام الماضي ولديهما ثلاثة أبناء، يبلغ عمر أكبرهم، تياغو، ست سنوات، ثم ماتيو البالغ ثلاث سنوات، وأخيرا تشيرو وعمره تسعة شهور.

إقرأ أيضا:

بأمر ملكي.. هدنة بين كيت وميغان لمدة 24 ساعة ( صور )