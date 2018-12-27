بعد علاقة متوترة.. مايلي سايرس تدخل القفص الذهبي (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد علاقة عاطفية مليئة بالتوتر والإضطرابات، دخلت المغنية الأمريكية مايلي سايرس (26 عاماً) القفص الذهبي بزواجها من خطيبها النجم الأسترالي ليام هيمسورث، وذلك في حفل زفاف سري أقيم في منزل النجمين في مدينة فرانكلين بولاية تينيسي، بحضور العائلة إلى جانب الأصدقاء المقربين.

وعبر حسابها على "انستغرام"، نشرت سايرس مجموعة من الصور التي تجمعها مع زوجها وسط أجواء رومانسية.

وكان صديق النجمين كونراد كار نشر صورة للثنائي عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وهما يقطعان قالب الحلوى المُزيَّن بالورود الأرجوانية، وسط مشاركة أفراد عائلتيهما.

وظهرت سايس بفستانٍ مميز أبرز تألقها وأناقتها ورقيها، فيما اختار زوجها بدلة توسكيدو سوداء فخمة.

(BAOMOI24)

(BAOMOI24)

مصدر الصورة: Pedestrian.TV

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