أبرز المشاهير الذين خالفوا قواعد "الاتيكيت" في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مجلة هي)

للعام الثالث على التوالي، أصدر خبير الإتيكيت البريطاني الشهير وليام هانسون، قائمته السنوية للعام 2018، بأبرز المشاهير الذين خالفوا قواعد الإتيكيت في مناسبات علنية على مدار العام. وسلّطت هانسون الضوء على أشهر الأخطاء التي وقع فيها المشاهير:

- الأميرة يوجين وزوجها جاك بروسبانك: خالف الزوجان قواعد الإتيكيت من خلال إرسالهما بطاقات شكرٍ للمهنئين بزواجهما، مكتوبة بخط اليد.

- لاعب كرة القدم البريطاني السابق ديفيد بيكهام وزوجته المغنية البريطانية فيكتوريا: قام الزوجان بتناول العلكة أثناء تواجدهما في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور، أثناء خضورها حفل الزفاف الملكة، ويعتبر ذلك مخالفة صريحة للإتيكيت.

- الممثلة البريطانية إيما تومسون: وهي التي خالفت القواعد بسبب إطلالتها غير الموفقة في مراسم تسلمها لوسام رتبة الإمبراطورية البريطانية للعام 2018. وظهرت تومسون بسترة وبنطلون، وهي إطلالة وإن كانت عصرية ومن إطلالات العمل الجيدة، إلا أنها ليست الخيار الملائم في مناسبة بمثل هذه الأهمية.

- الممثلة جينيفر لورانس: خالفت لورانس قواعد الإتيكيت بسبب ردة فعلها غير الودية على الثناء الذي وجهته لها مقدمة حفل جوائز بافتا للعام 2018.

- عارضة الأزياء نعومي كامبل: وقد وصلت متأخرة للغاية إلى حفل جوائز مجلة GQ للرجال للعام 2018، الأمر الذي يعدّ مخالفة لقواعد الأتيكيت.

مصدر الصور: مجلة هي

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