14 من نجوم هوليوود يعشقون سياراتهم الكلاسيكية (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( hiamag )

على الرغم من امتلاكهم أحدث وأفخم السيارات ، إلا أن نجوم هوليوود لا يزالون مأسورين بسحر السيارات الكلاسيكية القديمة و لا يزالون يقودون سياراتهم الأنيقة من حين لآخر اليكم قائمة بـ13 شخصية من مشاهير هوليوود وسياراتهم الرائعة ..

1. جورج كلوني (GEORGE CLOONEY) في سيارة كلاسيكية أنيقة ذات سقف مفتوح

2. عارضتي الأزياء الشهيرتين والصديقتين المقربتين كيندال جينر (KENDALL JENNER) وهايلي بالدوين (HAILEY BALDWIN) في سيارة شيفروليه كلاسيكية زرقاء

3.ليدي جاجا (LADY GAGA) في سيارة شيفيل SS موديل السبعينيات جدير بالذكر أن ليدي جاجا تمتلك عددا لا بأس به من السيارات الكلاسيكية من بينها سيارة مرسيدس بنز W123 وشاحنة فورد قديمة

4. جاستين تمبرليك (JUSTIN TIMBERLAKE) ظهر بابتسامة عريضة وهو يقود سيارة بونتياك كلاسيكية سوداء

5.جود لو (JUDE LAW) في سيارة مرسيدس كلاسيكية ذات لون فضي

6.بن أفليك (BEN AFFLECK) وهو يقود سيارة شيفيل SS موديل السبعينيات

7.كورتني (KOURTNEY KARDASHIAN) وكيم (KIM KARDASHIAN) وكلوي كارداشيان (KHLOE KARDASHIAN) يحبون السيارات الكلاسيكية وشوهدت الشقيقات الثلاثة في إحدى المناسبات في سيارة شيفروليه بيل آير ذات سقف مفتوح وذات لون أحمر

8.عندما لا يكون هاريسون فورد (HARRISON FORD) منشغلا في هوايته المفضلة وهي قيادة الطائرات فإنه يقوم بقيادة واحدة من سياراته الفخمة ومن بينها سيارة جاكوار كلاسيكية ذات سقف مفتوح

9.آدم ليفين (ADAM LEVINE) عضو الفريق الموسيقي الشهير Maroon 5 في سيارة بورش كلاسيكية موديل 356

10.نيك جوناس (NICK JONAS) في سيارة فورد موستانج كلاسيكية

11.تشانينج تيتوم (CHANNING TATUM) يمتلك عددا لا بأس به من السيارات الرائعة من بينها سيارة شيفي كلاسيكية وتقدر قيمتها بحوالي 50 ألف دولار

12.شايا لابوف (SHIA LABEOUF) يفضل السيارات الرياضية إلا أنه شوهد في عدة مناسبات وهو يقود سيارته Checker Marathon الكلاسيكية

13.ماثيو ماكونهي (MATTHEW MCCONAUGHEY) في سيارة ألفا روميو كلاسيكية أنيقة

مصدر الصور : hiamag

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