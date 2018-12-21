إليكم أفضل 18 إطلالة لفنانات عربيات في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

أيا كانت المناسبة ، نجمات عرب تألقن بإطالات أنيقة وراقية ، جعلتهن أيقونات للموضة والجمال ، من حفلات هذا العام ،و مناسباته الأشهر جمعنا لكم هذه الـ 16 إطلالة مميزة لأبرز وجوه الشاشات العربية ..

1. الإطلالة الأولى للفنانة درة في ختام مهرجان "أيام قرطاج" السينمائي.

2. منة حسين فهمي في زفافها المُقام على الشاطئ من الإطلالات المميزة أيضًا

3. إطلالة بشرى خلال افتتاح مهرجان "الجونة" السينمائي

4. منة شلبي في افتتاح مهرجان "الجونة" السينمائي

5. الفنانة يسرا في افتتاح مهرجان "الجونة" السينمائي

6. صبا مبارك في افتتاح مهرجان "الجونة" السينمائي.

7. إطلالة الفنانة درة في مهرجان "كان" السينمائي.

8.إطلالة الفنانة إليسا في مهرجان "كان" السينمائي.

9. المذيعة علا الفارس في مهرجان "كان" السينمائي.

10. نجلاء بدر في افتتاح مهرجان "القاهرة" السينمائي.

11. صبا مبارك بإطلالة شبابية في مهرجان القاهرة السينمائي.

12. درة في مهرجان القاهرة السينمائي.

13. الفنانة ريهام حجاج في فستان أنيق من تصميم زهير مراد.

14. مي عمر في مهرجان الجونة.

15. شيرين بإطلالة ساحرة في مهرجان "هلا فبراير" المقام بالكويت.

16. ياسمين صبري في مهرجان الجونة.

مصدر الصور : @akhbarak

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