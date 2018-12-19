سلمى حايك صهباء بعينين زرقاوين ..لماذا غيرت مظهرها؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

سلمى حايك مشهورة بجمالها اللاتيني المميز بـعينيها البنيتين وشعرها الأسود الطويل، ولكن أثبتت الممثلة المكسيكية أن الشعر الأشقر أيضاً يليق بها وهي حقاً جميلة بغض النظر عن لون شعرها أو لون عينيها .



نشرت الممثلة المكسيكية عدة صور عبر حسابها الرسمي على Instagram، من كواليس تصوير فيلمها الجديد Limited Partners لـ ميجيل أرتيتا إلى جانب تيفاني هاديش وروز باين.





وتظهر الممثلة البالغة من العمر 52 عاما بشعر يميل إلى اللون البرتقالي وعينين زرقاوين ويبدو أن هذا الشكل الجديد هو ما يتطلبه دورها الجديد في Limited Partners.



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