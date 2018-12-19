جوليا روبرتس تأسر القلوب في فيلمها الجديد
أخبار الآن | هوليود - أمريكا (رويترز)
على الرغمِ من التجاعيد التي طغت على وجهها، والطيات التي أثقلت جبهتها إلا أن جوليا روبرتس النجمة الأمريكية استطاعت أن تأسرَ بأدائِها الرائع عقلَ ومشاعرَ المُشاهد في فيلمها الجديد Ben Is Back،
فأقحمته في لقطاتٍ درامية مؤثرة ليجد نفسه من دون أن يدركَ أنه يدمع أمام معاناتِها كأم تفعل المستحيل لتحافظَ على إبنها.
يأتي فيلم Ben Is Back الذي يروي قصة عائلة مؤلفة من أم تدعى هولي، تؤدي دورها، الممثلة العالمية الحائزة على الأوسكار، جوليا روبرتس وزوجها وثلاثة أطفال يعيشون بسعادة ويحضرون للاحتفال بليلة العيد لتجد فجأة ابنها البكر من زوجها السابق يدعى «بن»، يؤدي دوره الممثل لوكاس هيدجز، المرشح للأوسكار، يقف أمام باب منزلها، تحتضنه بلهفة الأم المشتاقة لولدها وتدخله المنزل لتبدأ قصته رويدا رويدا بالتواتر، فهو شاب أدمن على المخدرات وتم وضعه في مركز لعلاج الإدمان، وقبل أن ينتهي من فترة العلاج قرر العودة إلى منزل والدته للاحتفال بالعيد.
اقرا ايضا
10 أفلام هي الأفضل للعام 2018.. تعرف إليها