جوليا روبرتس تأسر القلوب في فيلمها الجديد

أخبار الآن | هوليود - أمريكا (رويترز)

على الرغمِ من التجاعيد التي طغت على وجهها، والطيات التي أثقلت جبهتها إلا أن جوليا ‏روبرتس النجمة الأمريكية استطاعت أن تأسرَ بأدائِها الرائع عقلَ ومشاعرَ المُشاهد في فيلمها الجديد Ben Is Back‏،

فأقحمته في لقطاتٍ درامية ‏مؤثرة ليجد نفسه من دون أن يدركَ أنه يدمع أمام معاناتِها كأم تفعل المستحيل لتحافظَ على إبنها‎.‎

يأتي فيلم Ben Is Back‏ الذي يروي قصة عائلة مؤلفة من أم تدعى هولي، تؤدي دورها، الممثلة العالمية ‏الحائزة على الأوسكار، جوليا روبرتس وزوجها وثلاثة أطفال يعيشون بسعادة ويحضرون للاحتفال بليلة العيد لتجد فجأة ابنها ‏البكر من زوجها السابق يدعى «بن»، يؤدي دوره الممثل لوكاس هيدجز، المرشح للأوسكار، يقف أمام باب منزلها، تحتضنه بلهفة ‏الأم المشتاقة لولدها وتدخله المنزل لتبدأ قصته رويدا رويدا بالتواتر، فهو شاب أدمن على المخدرات وتم وضعه في مركز لعلاج ‏الإدمان، وقبل أن ينتهي من فترة العلاج قرر العودة إلى منزل والدته للاحتفال بالعيد‎.‎

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