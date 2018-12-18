محمد صلاح يظهر كعارض أزياء لمجلة عالمية .. كيف كانت الآراء؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

ظهر نجم نادي ليفربول محمد صلاح على غلاف مجلة "GQ" العالمية والتي تختص فى الموضة وأزياء الرجال .

ونشرت المجلة العالمية الصور الخاصة بجلسة التصوير ، التي ارتدى فيها صلاح أنواعاً متعددة من الثياب الغريبة نوعاً ما ، ليظهر كعارض أزياء فريد ، حيث كانت تعبيرات وجهه ساخرة في معظم اللقطات .

جلسة التصوير كانت جزءاً من مقابلة أجرتها المجلة مع صلاح ، لكن ما إن نشرت المجلة صور جلسة التصوير على تويتر ، حتى أثارت هذه الصور الكثير من الجدل ، وتباينت الآراء بين معجب وساخر .

وسخرت "مي" من كنزة صوفية ارتداها صلاح بالقول :

لم يتوقف الأمر على رواد تويتر العاديين، بل انضم إلى الساخرين من صلاح الفنان المصري الكوميديان محمد هنيدي، الذي نشر إحدى صور نجم الريدز بجوار صورته في فيلمه الشهير “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.

أما الإعلامي المصري الشهير عمر أديب فنشر استياءه من السخرية التي قوبل بها صلاح في جلسة تصويره

وظهر صلاح في جلسة التصوير بمجموعة ملابس كاجوال مختلفة، يقوم بالترويج لها في حملة دعائية جديدة.

يذكر أن صلاح يقدم مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، حيث يتصدر قائمة هدافي البريمييرليغ بـ10 أهداف بالتساوي مع بيير أوباميانغ لاعب آرسنال، ليساهم في صدارة ليفربول جدول المسابقة، بالإضافة إلى مساهمته في صعود الريدز إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بهدفه الحاسم في مرمى نابولي الإيطالي.

مصدر الصور : مجلة جي كيو

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