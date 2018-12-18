لطيفة التونسية ترتدي الحجاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

نشرت الفنانة لطيفة التونسية صور لها، وهي ترتدي عباءة سوداء مع الحجاب، أثناء زيارتها للعاصمة السعودية الرياض.

وكتبت الفنانة التونسية إلى جانب الصور التي نشرتها عبر حسابها على تويتر، بأنها تشرفت بحضور الحدث الضخم، وهو حفل إعلان الرياض عاصمة للإعلام العربي.

وشكرت الفنانة لطيفة في تغريدة أخرى، وزارة الإعلام السعودية لدعوتها لها، لحضور الحدث الضخم.

وأكدت: "بين أهلي وناسي فى الرياض، في المملكة العربية السعودية".



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