كفرناحوم يقترب من جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي

أخبار الآن | القاهرة - مصر (رويترز)

بات فيلم كفرناحوم للمخرجة اللبنانية نادين لبكي قاب قوسين أو أدنى من الفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي , بعد أن وصل للقائمة المختصرة لهذه الفئة.

وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة أمس القائمة المختصرة لمسابقة أفضل فيلم أجنبي , وضمت تسعة أفلام من أصل 87 فيلما شملتهم المرحلة الأولى للاختيار.

وجاء ترتيب الأفلام أبجديا بالإنجليزية وفق جنسياتها كالتالي ”طيور الممر“ (بيردز أوف باسدج) من كولومبيا و“المذنب“ (ذا جيلتي) من الدنمرك و“لا تنظر بعيدا“ (نيفر لوك أواي) من ألمانيا و“لصوص المتاجر“ (شوب ليفترز) من اليابان و(أيكا) من قازاخستان و(كفرناحوم) من لبنان و(روما) من المكسيك و“حرب باردة“ (كولد وور) من بولندا و“احتراق“ (بيرنينج) من كوريا الجنوبية.

وقالت الأكاديمية التي تمنح الجائزة الأشهر عالميا إن أعضاءها شاهدوا الأفلام المرشحة بالقائمة الأولية في الفترة من منتصف أكتوبر تشرين الأول وحتى العاشر من ديسمبر كانون الأول قبل أن يستقروا على الأفلام التسعة المختارة.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 24 فبراير شباط 2019 بمسرح دولبي في هوليوود. وتنقل شبكة تلفزيون (إيه.بي.سي) الحفل على الهواء مباشرة.

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