سبايدر مان يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

... سوني بيكتشرز تأخذ سبايدر مان إلى عالم جديد أكثر جرأة تسعى شركة سوني بيكتشير إلى إطلاق ميزة جديدة لفيلم كرتوني من المتوقع أن يحدث ضجة كبيرة خاصة انه من المقرر ان يعرض مجموعة من شخصيات عالم مارفل على الشاشة الكبيرة

... توم كروز على قمة شباك التذاكر الأمريكي مع Oblivion احتل فيلم الخيال العلمي الجديد Oblivion، من بطولة النجم توم كروز، قمة شباك التذاكر الأمريكي في أسبوع عرضه الأول

... إعدام “سفاح الخادمات” في السعودية أحد أشرس سفاحي الشرق الأوسط نفذ حكم القصاص تعزيراً صباح أمس، على عوضة بن أحمد سالم، الملقب بـ "سفاح الخادمات" في محافظة ينبع بالقرب من السجن العام بعد أن اتهم بقتل ثلاث عاملات من الجنسية الإندونيسية، ودين بقتل اثنتين منهن. وجاء تنفيذ حكم القصاص بعد أن أصدرت الدائرة المشتركة الأولى في محكمة ينبع حكماً بالإجماع بقتل “السفاح" تعزيراً ومصادرة مركبته المستخدمة في جرائمه، وهاتفه المحمول الذي يحوي أفعاله الجنسية مع ضحاياه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، إضافة إلى مصادقة المحكمة العليا أخيراً على الحكم.

... الجسمي "أول فنان عربي" يشارك بحفل الميلاد بالفاتيكان أعلن المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، مشاركته بحفل عيد الميلاد الذي ينظمه الفاتيكان السبت المقبل، في إطار تعزيز "التسامح والتعايش السلمي في العالم..

... وفاة الفنان المصري حسن كامي عن عمر 82 عاما توفي الممثل والسوبرانو المصري العالمي حسن كامي، اليوم، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 82 عاما..