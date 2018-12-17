بعد مزاعم إقامتها علاقة مع "متحرش هوليوود".. لورانس ترد بقوة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نفت الممثلة الأمريكية الشهيرة جينيفير لورانس، في حديثٍ لصحيفة "بيبول" الأمريكية، إقامتها أي علاقة مع المنتج السينمائي هارفي وينستين المعروف بـ"متحرش هوليوود"، قبل تسلمها جائزة الأوسكار عنه، كونه منتج فيلم "Silver Linings Playbook".

وقالت في بيان: "قلبي يتحطم على كل النساء ضحايا هارفي وينستين، ولم تربطني به سوى علاقة مهنية، وما قاله عني مثال آخر على التكتيكات والأكاذيب الشرسة التي يسردها لإغواء عدد لا يحصى من النساء للإيقاع بهن".

ويأتي تصريح لورانس كردّ منها على كلّ المزاعم التي طالتها بهذا الأمر، والتي وردت في دعوى قضائية تقدمت بها ممثلة رفضت ذكر اسمها، ضد وينستين. ووفقاً لوثائق الدعوى القضائية التي اطلعت عليها مجلة "فارايتي" الأمريكية، فإنّ "وينستين أرغم لورانس على ممارسة علاقة جنسية معه، وهدّدها بتدمير مستقبلها في حال رفضت الخضوع له".

إلاّ أنّ وينستين خرج عن صمته وردّ من خلال متحدثين له عبر موقع "فالشر" أنّ "الدعوى القضائية التي رفعتها الممثلة المجهولة، تم التقدم بها من دون إشعار مسبق أو أي محاولة للوصول إلى محامي وينستين لسبب واحد، وهو أن يسبب الإحراج له، وأن تحظى هي باهتمام إعلامي".

وأشاروا في بيان إلى أنه "لا توجد أدنى حقيقة وراء المزاعم الخبيثة التي سردت في هذه الدعوى، ونحن نراجع خياراتنا من خلال تقديم طلب للفصل الفوري".

وتابعوا: "أن وينستين يشعر بالحرج لجينيفر لورانس، ولم يجمع بينهما سوى علاقة محترفة ومحترمة، والتي تم جرها للأسف إلى هذه المحاولة البشعة للتشهير".

(هارفي وينستين - Pinterest)

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