بالصور | 10 لحظات لا تنسى من هوليوود في العام 2018

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عام آخر يمضي حاملاً معه الكثير من اللحظات التي لن ينساها العالم ، 2018 كان عاماً التقت فيه الدهشة الوداع والأمل وعام تحققت فيه أحلام الكثير .. من هوليوود ، جمعنا لكم 10 لقطات لأحداث ستبقى عالقة في الذاكرة ..

10.تواضع

توم هاردي يمزح مع معجبيه ومنهم طفلة وضعت قناع Venom في أحد عروض فيلمه

9. مارفل لن يموت

صورة للهدايا التي وضعها المعجبون في ممر المشاهير على نجمة Stan Lee مبتكر شخصيات Marvel بعد أن رحل في 2018، تجسيدًا لمقولة :"قد ترحل بجسدك لكنك تظل حاضرًا في قلوب من عشقوك"

8. نجاح

تايلور سويفت بعد فوزها بأكثر من جائزة في حفل American Music Awards 2018.. لحظة نجاح قد لا تتكرر كثيرًا!

7. من القلب

"روزاريو داوسون" وعناق من القلب لـ "لافيرن كوكس" في إحدى مناسبات هوليوود في 2018

6.تركيز

"وودي هارلسون" ولحظة تركيز صعبة ومهمة أثناء لعبه للشطرنج

5.الحب المستحيل

"توم كروز" و"سيمون بيغ" ولحظة مزاح غير مخطط لها في أحد عروض فيلم توم الأخير Mission Impossible: Fallout

4.عدنما يخرج الطفل الذي بداخلك

"جون سينا" المصارع القوي ذو الجسد الضخم ينسى كل ذلك ليعود إلى طفولته في لحظة لا تنسى في برنامج تليفزيوني

3.حلم العمر

"ثاندي نيوتن" وكأنها في لحظة خارج الوعي بعد فوزها بجائزة في حفل توزيع جوائز إيمي الـ 70 في 2018

2.ألا ليت الطفولة تعود يوماً

"تينا فاي" في لحظة عودة لطفولتها وكأنها تسرق لحظة سعادة مع إحدى عرائس ديزني لاند

1. احتفاءًا بـ " كيكي "

"دريك" ولقطة مذهلة تظهر سعادته الكبيرة في إحدى حفلاته، بعد نجاح منقطع النظير لأغنيته Kiki، والتي رقص عليها الكثيرون في الشرق والغرب

مصدر الصور : @hiamag

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