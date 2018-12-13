جينيفر لوبيز تروج لفيلمها الجديد "Second Act"

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

حرصت المطربة العالمية والممثلة جينيفر لوبيز على الترويج لفيلمها الجديد Second Act ، وذلك من خلال حضورها العروض الأولى للفيلم في نيويورك. بصحبة صديقها اليكس رودريجز لاعب البيسبول السابق. وتدور احداث فيلم لوبيز الجديد والتي أتمت عامها الـ49 في إطار كوميدي رومانسي. وقد تم إطلاق التريلر الخاص به الشهر الماضي .

حيث أكدت لوبيز أثناء استضافتها من جانب مقدمة البرامج الشهيرة الين أنه واحد من الأفلام التي تعتز بها جدًا وتتمني أن يعجب جمهورها به خاصة لغيابها عن تلك النوعية من الأفلام خلال الفترة الأخيرة، وبالتالى تراهن على نجاحها بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد

جينيفر لوبيز كعادتها ظهرت فى منتهى الأناقة برفقة اليكس التى ارتبطت به فى الفترة الأخيرة بأخبار تؤكد اقتراب الثنائى من الإقدام على خطوة زواجهما بعد فترة طويلة من الارتباط، وهو ما تم نفيه من قبل جينيفر التي أكدت عدم وجود أية نية لإتمام مراسم الزواج نهاية العام كما تردد فى معظم المواقع العالمية.

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