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وفاة الفنان المصري محمود القلعاوي عن 79 عاما

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الاثنين، وفاة الفنان الكوميدي محمود القلعاوي، عن عمر ناهز 79 عاما.

وقالت النقابة على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "توفى إلى رحمة الله الأستاذ الفنان محمود القلعاوي.. الجنازة الثلاثاء ظهرا بمسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هليوبوليس، مصر الجديدة".

وولد القلعاوي في 12 نوفمبر 1939، وهو نجل الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيق إحسان القلعاوي، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1964، وبزغ نجمه في المسرح والسينما والتليفزيون.

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