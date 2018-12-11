وفاة الفنان المصري محمود القلعاوي عن 79 عاما

... إيقاف الراقصة اللبنانية إليسار عن التمثيل بمصر قرر نقيب الممثلين المصريين د. أشرف زكي إيقاف الراقصة إليسار عن التمثيل، وذلك في إطار حملة النقابة للتصدي لكل مخالف، وسعيها إلى تنظيم العملية الفنية.

... وفاة سليم كلاس في دمشق بعد رحلة مع التمثيل لأكثر من نصف قرن تعود رحلة كلاس مع التمثيل الى اكثر من نصف قرن، حيث شارك في عشرات المسلسلات التلفزيونية الاجتماعية المعاصرة والكوميدية والشامية والتاريخية

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