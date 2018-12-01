زفاف بريانكا تشوبرا ونيك جوناس في قصر ملكي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



تعقد الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا والمغني الأمريكي نيك جوناس قرانهما هذا الأسبوع في أفخم قصر ملكي بالهند، و سيستمر حفل زفافهما ليومين.

وقد تم اعلان خطوبة الممثلة تشوبرا و التي تبلغ من العمر36 عاما و المغني جوناس البالغ 26 عاما هذه السنة بعد أن لقائهما في حفل عقب مراسم الاوسكارالسنة الماضية.

ووصل الثنائي مع أسرتيهما إلى مدينة جودبور التراثية بغرب الهند يوم الخميس وتوجها إلى قصر أوميد بهوان حيث سيقام حفل الزفاف.

وقالت تشوبرا في مقابلة مع مجلة فوج نشرت الخميس "سيحتاج الناس لعطلة بعد حفل الزفاف هذا".

والقصر هو مقر أسرة جودبور الملكية ويعتقد أنه سادس أكبر مقر سكني خاص في العالم. وجرى تحويل قسم من هذا القصر إلى فندق تراثي تتجول الطواويس في حدائقه الممتدة عبر 26 فدانا.

ووفقا لموقع الفندق على الإنترنت فإن كلفة الاقامة لليلة واحدة في الجناح الكبير يمكن أن تتجاوز 500 ألف روبية (7168 دولارا).

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