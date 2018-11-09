ديزني تنتج سلسلة جديدة من ستار وورز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ديزني أن أفلاما جديدة ستنضم إلى سلسلة ستار وورز وستعرض على خدمة البث على الإنترنت التي تعتزم ديزني تدشينها.

وقالت ديزني العام الماضي إنها تعتزم تدشين خدمة بث على الإنترنت خاصة بها في 2019 وستسحب أفلامها التي تعرض للمرة الأولى على نتفليكس لتعرضها على خدمتها الخاصة.

وقال إيجر إن أحداث أفلام الحركة ستكون سابقة لأحداث فيلم (روج وان) الذي أنتج عام 2016 وستكون من بطولة دييجو لونا.

وذكر إيجر أن ديزني تطور سلسلة جديدة بناء على شخصية الشرير لوكي من عالم قصص مارفل المصورة وستكون من بطولة الممثل البريطاني توم هيدلستون.



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