قريباً.. أريانا غراندي ستفوز بهذا اللقب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت مجلة "بيلبورد" الموسيقية العالمية، عن اختيارها للمطربة الأمريكية أريانا غراندي (25 عاماً)، للفوز بلقب "إمرأة العام" للعام الجاري 2018، وذلك يوم 6 كانون الأول المقبل، في مدينة نيويورك الأمريكية، ضمن الدورة الـ13 لحفل "المرأة في الموسيقى السنوي".

وفي تصريح له نقلته وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، أكّد رئيس مجلس إدارة المجلة، روس سكارانو، أنّ "غراندي دائماً ما تدافع عن نفسها وعن اختياراتها الفنية، في عالم غالباً لا يرحب بهذا النوع من القوة لدى النساء الشابات".

وكانت كلّ من تايلور سويفت وليدي غاغا ومادونا وسيلينا غوميز، قد حصلن في السنوات الماضية على اللقب نفسه الذي ستحصل عليه غراندي هذا العام.

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